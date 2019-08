Jetzt gratuliert sie ihm liebevoll zum Geburtstag! Im Juli 2018 wurden das Supermodel Barbara Palvin (25) und der Schauspieler Dylan Sprouse (27) erstmals zusammen gesichtet und gelten seitdem als unzertrennlich. Anfang des Jahres zogen die beiden in ihre erste gemeinsame Wohnung in New York und versorgen ihre Fans seither regelmäßig mit Liebesschnappschüssen. Zum 27. Geburtstag ihres Schatzes am Sonntag widmete Barbara Dylan rührende Zeilen!

Zu einem Paar-Selfie auf Instagram schrieb die Laufsteg-Schönheit: "Herzlichen Glückwunsch an den weltbesten Kuschler. Danke, dass ich ein Teil deines Lebens sein darf. Ich bin so stolz auf den hart arbeitenden Mann, der du bist." Sie hoffe, dass sein neues Lebensjahr von der Liebe und Glückseligkeit erfüllt sei, die er verdiene. Sie beendete ihren Post mit den Worten: "Ich liebe dich."

Dylan kommentierte den Geburtstagsgruß prompt mit einem Kuss-Smiley und der Ankündigung, dass er schnell zu Barbara nach Hause fahre. Topmodel-Freundin Stella Maxwell (29) schickte den Turteltauben drei Herz-Emojis.

Instagram / realbarbarapalvin Barbara Palvin und Dylan Sprouse kuscheln

Anzeige

Instagram / realbarbarapalvin Dylan Sprouse und Barbara Palvin entspannen

Anzeige

Instagram / realbarbarapalvin Dylan Sprouse und Barbara Palvin im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de