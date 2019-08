Der Container wird offenbar immer voller! Diese Woche startet endlich die neue Staffel der beliebten Reality-Show Promi Big Brother. In der Sendung werden zwölf Stars auf engsten Raum zusammengepfercht, vor harten Prüfungen gestellt und dabei auch noch von etlichen Kameras beobachtet! Doch welche Promis werden die Zuschauer dieses Jahr in dieser Ausnahmesituation beobachten dürfen? Wie Promiflash bereits erfuhr, sollen zu den Kandidaten unter anderem Ex-Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (27) und Germany's next Topmodel-Ulknudel Theresia Fischer zählen. Jetzt sollen weitere Teilnehmer feststehen!

Das berichtet rtl.de: Demnach soll Ex-DSDS-Kandidat Joey Heindle (26) zum diesjährigen "Promi Big Brother"-Cast gehören, der bereits 2013 im Dschungelcamp sein Durchhaltevermögen bewiesen hat. Doch damit nicht genug: Auch Almklausi alias Klaus Meier soll in den TV-Container einziehen, der vergangenes Jahr den Party-Hit "Mama Laudaaa" veröffentlicht hat. Für weitere weibliche Verstärkung soll Lilo von Kiesewetter sorgen – die als "Deutschlands berühmteste Seherin" bekannt ist.

Auch für eine ordentliche Postion Sexyness ist offenbar bereits gesorgt: Bert Wollersheims (68) Gattin Ginger soll den diesjährigen "Promi Big Brother"-Teilnehmern angeblich einheizen! Über welchen dieser Kandidaten würdet ihr euch am meisten freuen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

