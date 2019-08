Langsam, aber sicher scharren die Promi Big Brother-Fans mit den Hufen: Sie wollen endlich wissen, wer in den Show-Container zieht! Immer mal wieder dringen Informationen ans Tageslicht, doch so recht bestätigt ist noch keiner der potenziellen Bewohner. Seit wenigen Augenblicken ist ein weiterer Name im Gespräch – und der könnte im TV-Haus für heiße Stunden sorgen: Stellt sich etwa Ginger Costello dem Reality-Kampf?

Ein Produktionsinsider soll Bild verraten haben, dass Ginger ihren Mann Bert Wollersheim (68) tatsächlich für einige Zeit allein zurücklassen und an dem Format teilnehmen werde. Die Gage für das Webcam-Girl betrage 55.000 Euro, so der Informant. Offiziell ist die Sache allerdings noch nicht – auch Sat.1-Sprecher Kevin Kröber wollte sich noch zu keiner Bestätigung hinreißen lassen: "Wir freuen uns über Spekulationen, werden die Kandidaten aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben."

Tatsächlich hatte Ginger bereits vor einiger Zeit sehr für Promi BB geschwärmt! "Natürlich wäre ich total gerne dabei, ich liebe dieses Format. Für 14 Tage kommt Bert bestimmt auch mal ohne mich aus", sagte die "Ananassaft"-Interpretin dem Onlineportal.

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello, Webcam-Girl

Anzeige

ActionPress Bert Wollersheim und Ginger Costello bei der Premiere des Films "Tal der Skorpione"

Anzeige

Instagram / ginger.costello Ginger Costello Wollersheim, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de