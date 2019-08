Glück im Beruf, Pech in der Liebe? Pustekuchen! Bei TV-Urgestein Dieter Bohlen (65) läuft nämlich alles wie am Schnürchen. Vor Kurzem verkündete die Modern Talking-Legende ein Musik-Comeback inklusive Konzerte – das Cover von "Brother Louie" ist sogar bereits ein Hit. Aber auch in Sachen Privatleben hat das Fernsehgesicht allen Grund zur Freude, denn: Dieter und seine Partnerin Carina Walz feiern nun den sage und schreibe 13. Jahrestag ihres Kennenlernens!

Mit einem romantischen Post auf Instagram lässt der 65-Jährige seine Fans an seinem Liebesglück teilhaben: "Gestern Nacht vor 13 Jahren haben wir uns durch Zufall auf Mallorca kennengelernt. Zufälle bestimmen unser Leben", erzählt der noch immer Hals über Kopf verliebte Strahlemann mit einem gemeinsamen Schnappschuss mit seiner Auserwählten. Den wohl glücklichsten Zufall seines Lebens zelebriert Dieter bis heute regelmäßig mit Paar-Aufnahmen und Videos im Netz.

Mit seinem Upload hat der Poptitan auch noch einen wertvollen Tipp für seine Community parat: "Geht raus und findet auch euer Glück. Zu Hause sitzen und warten bringt nichts", erklärt Dieter. Na, wer weiß, ob in dem Musiker und Produzenten nicht vielleicht auch noch der geborene Dating-Coach steckt!

Getty Images Dieter Bohlen bei "Das Supertalent" 2007

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

