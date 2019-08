Diese Nachricht dürfte die Fan-Herzen zum Hüpfen bringen! Erst im April hatte die Verfilmung des Erotikromans After Passion Premiere gefeiert. Die heiße Liebesgeschichte von Tessa Young (gespielt von Josephine Langford, 21) und Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin, 21), die auf der Buchvorlage von Anna Todd (30) basiert, ist aber noch nicht zu Ende erzählt: Der zweite Kinofilm wurde bereits bestätigt. Und in dem wird auch Dylan Sprouse (27) eine Rolle übernehmen!

In seiner Instagram-Story soll der Schauspieler laut Just Jared seiner Freude über die neue Herausforderung freien Lauf gelassen haben: "Ich bin aufgeregt, ein Teil der 'After'-Filmreihe zu sein." Der ehemalige Zack & Cody-Star könne die Dreharbeiten kaum noch erwarten, obwohl es sicherlich anstrengend werden könnte, da zu diesem Zeitpunkt der heißeste Monat in Atlanta sei. Dylan soll in dem kommenden Streifen Trevor spielen, der in den Büchern einen von Tessas Kollegen in dem Verlag ist, in dem sie arbeitet – und sich Hals über Kopf in sie verliebt. Das wiederum soll Hardin ganz und gar nicht passen.

Der Film soll schon im kommenden Jahr in die Kinos kommen – wann genau, steht allerdings noch nicht fest. Schöpferin Anna, die das Prequel via Instagram bestätigt hatte, konnte ihr Glück kaum fassen und bedankte sich vor allem bei den Fans: "Ich danke euch, dass ihr 'After' zu einem so erfolgreichen Film gemacht habt.”

