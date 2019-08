Hatte Bill Kaulitz (29) etwa eine besondere Rolle auf der Hochzeit seines Bruders? Heute Abend war es so weit: Heidi Klum (46) und der Tom Kaulitz (29) sind vor wenigen Momenten vor den Traualtar geschritten und haben sich das Jawort gegeben. Auf den ersten Bildern der Zeremonie ist zu erkennen, dass der Zwilling des Bräutigams in nächster Nähe des Paares stand – und noch dazu eine Art Priester-Outfit trug. Hat der Sänger das Duo auch getraut?

Auf den Schnappschüssen der Hochzeit ist zu sehen, dass Bill sich für das Liebesspektakel ganz in Schwarz gehüllt hat. Ergänzt wird sein Look durch eine Art weiße Schärpe, die ganz an die Kleidung eines Pastors erinnert. Zudem hält er auf einem Foto Karten in der Hand, auf dem "Lightning" zu stehen scheint. Dass der 29-Jährige außerdem nicht, wie zum Beispiel Heidis Kinder, neben dem Paar, sondern zwischen den Turteltauben stand, lässt den Anschein erwecken, dass er tatsächlich nicht nur der Trauzeuge seines Angehörigen war.

Das ist zumindest bisher seine offizielle Aufgabe bei der Hochzeit gewesen: So organisierte der Blondschopf unter anderem den Junggesellenabschied seines Bruderherzes Tom und war mit von der Partie, als der Bräutigam seinen weißen Heiratsanzug anprobierte. Glaubt ihr, dass Bill die beiden zu Mann und Frau erklärt hat? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum am Hochzeitstag

Anzeige

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Trauung

Anzeige

Splash News Bill und Tom Kaulitz an Toms Hochzeitstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de