Was für ein aufregender Tag für Ludwig Hummels (1)! Seit Cathy (31) und Mats Hummels (30) im Januar 2018 Eltern eines Sohnes geworden sind, lässt vor allem die Dirndl-Designerin ihre Follower auf ihren Social-Media-Kanälen gern an ihrem Mami-Alltag teilhaben. Am Montag hatte der Einjährige seinen ersten Tag in der Kita – ein ganz besonderes Ereignis, das Cathy natürlich auch für die Ewigkeit festgehalten hat!

Auf Instagram schwärmte die 31-Jährige von ihrem Sohnemann, nachdem er sich in der Kita gut eingelebt hatte: "Mein kleiner, großer Junge hat das unglaublich stark gemeistert und ich bin sehr stolz auf ihn." In einer Fotoreihe zeigte Cathy, wie Ludwig zukünftig zur Kita gebracht wird: mit einem stylischen Lastenfahrrad, das sie liebevoll "Hummels-Mobil" nennt. "Mama durfte strampeln und Ludi hat die Aussicht genossen", witzelte die Moderatorin über ihre erste Fahrt.

In einer Instagram-Story betonte die Mama dann, mit wie viel Aufregung der Tag verbunden gewesen sei. Außerdem veröffentlichte sie ein Bild von ihrem Spross auf dem Weg zur Kindertagesstätte.

Instagram / catherinyyy Ludwig und Cathy Hummels im August 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Moderatorin und Designerin

Instagram / catherinyyy Ludwig Hummels im August 2019

