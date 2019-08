Süße Neuigkeiten von Nikkie Tutorials (25)! Normalerweise hält die Beauty-YouTuberin ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Doch Anfang des Jahres überraschte sie ihrer Follower dann mit diesen Liebes-News: Sie präsentierte ihren neuen Freund! Der Beau habe ihr Leben für immer verändert. Wie sehr der Blondschopf ihr Leben tatsächlich verändern würde, hat sie zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht geahnt: Er hat Nikkie jetzt einen Heiratsantrag gemacht!

Das verkündete die Make-up-Queen nun stolz via Instagram. Dort postete Nikkie ein süßes Pärchenfoto von sich und ihrem Partner – auf dem sie ziemlich eindeutig auf den blitzenden Klunker an ihrem linken Ringfinger deutet! Spätestens ihre Bildunterschrift gibt den Aufschluss: "JA.JA.JA", schrieb die Blondine zu der Aufnahme und setzte einen Verlobungsring-Emoji daneben. Auf einem weiteren Foto präsentierte sie ihr neuestes Accessoire dann noch als Nahaufnahme: Der Ring besteht aus lauter herzförmigen Steinchen.

Wie aus Nikkies Instagram-Story hervorgeht, hat ihr Liebster sie offenbar beim gemeinsamen Romantik-Urlaub überrascht – die beiden turteln aktuell durch Italien. In einem Reataurant an der Küste stellte er ihr dann die Frage aller Fragen. Was sagt ihr dazu, dass die zwei sich nach sechs Monaten Beziehung bereits verlobt haben? Stimmt ab!

Instagram / nikkietutorials Nikkie Tutorials und ihr Freund, Januar 2019

Instagram / nikkietutorials Nikkie Tutorials Verlobungsring

Instagram / nikkietutorials YouTuberin Nikkie Tutorials

Was sagt ihr dazu, dass die beiden sich nach sechs Monaten Beziehung verlobt haben?



