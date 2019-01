Nikkie Tutorials (24) teilt täglich Einblicke in ihren Alltag im Netz – was in ihrem Privatleben so abgeht, behält die niederländische YouTuberin allerdings größtenteils für sich. Hin und wieder gibt sie Details preis, wie zum Beispiel im vergangenen Mai, als sie die Trennung von ihrem langjährigen Freund Rick bekannt gab. Endlich verkündet der Webstar erneut etwas aus ihrer gut geschützten Intimsphäre: Nikkie ist wieder vergeben!

Doch die 24-Jährige lässt nicht nur die Couple-Bombe platzen: Nikkie zeigt ihren neuen Partner, den sie liebevoll als "größten Erfolg in 2018" bezeichnet, sogar direkt auf einem süßen Pärchen-Schnappschuss. "Ich habe den Typen getroffen, der mein Leben veränderte", kommentiert die Schmink-Enthusiastin ihren Beitrag auf Instagram. Ihre Story verdeutlicht, wie nahe Nikkie die Bekanntmachung ihrer Beziehung geht. Von ihren Emotionen überwältigt fragt sie ihre Mutter: "Mama, wie glücklich bist du, dass die Leute jetzt meinen Freund kennen?"

Auf Twitter geht die Liebesoffensive weiter: Zu einem Foto, auf dem vermutlich sie und ihr Liebster – dessen Namen sie jedoch noch nicht verrät – Händchen halten, schreibt Nikkie: "Ich habe noch nie so viel aus meinem Privatleben gepostet, aber ihr Leute sollt's wissen!" In einem anderen Tweet bedankt sich die Schönheit für die lieben Glückwünsche ihrer Fans und beteuert: "Manchmal stolpert jemand unerwartet in dein Leben, stiehlt überraschend dein Herz und verändert dein Leben für immer."

Instagram / nikkietutorials Nikkie Tutorials, Webstar

Twitter / NikkieTutorials Nikkie Tutorials und ihr Freund halten Händchen

Instagram / nikkietutorials YouTuberin Nikkie Tutorials

