Sie hat definitiv den Schwanger-Glow! Erst vor rund einer Woche hatte Christina Milian (37) die süße Bombe platzen lassen: Sie wird zum zweiten Mal Mama! Gemeinsam mit ihrem Liebsten, Matt Pokora (33), mit dem sie sich Gerüchten zufolge auch verlobt haben soll, erwartet sie ihr erstes gemeinsames Kind. Wie gut ihr die Schwangerschaft jetzt schon tut, bewies die Sängerin in den vergangenen Tagen gleich mehrfach: Christina strahlte bis über beide Ohren – und zeigte ihren Mini-Babybauch!

Paparazzi entdeckten die Musikerin in der letzten Woche gleich zweimal, wie Aufnahmen zeigen, die Daily Mail veröffentlichte. Am Donnerstag schlenderte Christina in einem schwarzen Print-Shirt und einer dazu passenden Shorts zu ihrem Dessert-Truck – gelbe Stiefeletten und ein breites Lächeln inklusive. Während das Oberteil ihre Körpermitte gekonnt umspielte, sah das einen Tag zuvor noch ganz anders aus. In einem weißen Tanktop und einer grünen Hose machte die 37-Jährige nicht nur eine unglaublich gute Figur: Das Outfit gab auch den Blick auf eine kleine Rundung frei! Wann genau ihr Baby auf die Welt kommen soll, hat sie bisher nicht verraten.

Während es für ihren Partner Matt das erste Kind ist, konnte Christina bereits Mama-Erfahrung sammeln. Ihre neunjährige Tochter Violet stammt aus ihrer kurzen Ehe mit dem Sänger The Dream. Nach nicht einmal einem Jahr Ehe hatten sie im Juli 2010 die Scheidung eingereicht.

Facebook / christinamilian Christina Milian und Matt Pokora, Musiker

Anzeige

KJLA / Splash News Christina Milian und Matt Pokora

Anzeige

Getty Images Christina Milian beim MoviePass x iHeartRadio Festival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de