Ist Laura Müller (19) doch ganz anders als im Sommerhaus der Stars? Seit wenigen Wochen behaupten sich die Schülerin und Schatzi Michael Wendler (47) in der turbulenten TV-WG. Bereits in den ersten Folgen präsentierte sich der Teenie von seiner verletzlichen Seite und heulte ungehemmt vor laufenden Kameras. Sommerhaus-Kandidatin Kate Merlan (32) klärt im Promiflash-Interview jetzt aber auf: Laura ist gar nicht so eine Heulsuse wie in der Show!

Für Kate steht zwar ebenfalls außer Frage, dass Laura während des Formates ziemlich unsicher und verletzlich gewesen sei – dennoch kennt sie auch eine andere Seite der 19-Jährigen. "Draußen ist sie anders, sie ist sehr viel tougher. Michael nimmt sehr viel Rücksicht auf sie und lässt sich viel von ihr sagen. Die ergänzen sich gut", gab die Freundin von Benjamin Boyce (50) vor Kurzem im Gespräch mit Promiflash preis.

Den Altersunterschied des Paares habe die 32-Jährige nur teilweise bemerkt. "Sie brauchte ihn einfach, um sich sicher und gut zu fühlen und man hat gemerkt, dass, wenn er mal kurz nicht an ihrer Seite war, sie nach ihm gesucht hat", erzählte Kate.

Instagram / benjaminboyce23 Das Sommerhaus-Pärchen Benjamin Boyce und Kate Merlan

Anzeige

Action Press/Defrance Michael Wendler und Laura Müller beim radio B2 Schlagerhammer

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juli

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Laura tougher ist als in "Das Sommerhaus der Stars"? Ja, irgendwie schon! Nein, absolut nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de