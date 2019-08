Herzogin Meghan (38) ist ein kreatives Multitalent! Die Ehefrau von Prinz Harry (34) war Schauspielerin, Bloggerin, Instagramerin und möchte sich seit ihrer Traumhochzeit am 19. Mai 2018 offenbar nicht nur auf ihre Pflichten im Dienste der Royal Family beschränken. Archie Harrisons Mama hat nun angeblich auch Ambitionen als Schriftstellerin. Laut einer anonymen Quelle soll die 38-Jährige gerade an ihrem ersten eigenen Buch arbeiten.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, schreibe Meghan ein fiktives Kinderbuch, in dem sie nichts über ihr Leben in der britischen Königsfamilie preisgeben werde. "Sie liebt Tiere und ihre Hunde. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass die Vierbeiner eine Rolle in der Geschichte spielen werden", erklärt ein Insider. Das Projekt stecke momentan noch in den Kinderschuhen und soll erst einmal nicht öffentlich verkündet werden.

Sollte der Informant Recht behalten, wäre die ehemalige Suits-Darstellerin nicht der erste Royal, der unter die Autoren geht. Ihr Schwiegervater Prinz Charles (70) veröffentlichte im Jahr 1980 das Kinderbuch "The Old Man of Lochnagar".

Getty Images Herzogin Meghan im Juli 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2019

Getty Images Prinz Charles 2019 in Frankreich

