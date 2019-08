Die Hochzeitsvorbereitungen im Hause Harrison laufen auf Hochtouren! Nachdem sich Sarah (28) und Dominic Harrison (28) bereits 2017, kurz vor der Geburt von Töchterchen Mia Rose (1), standesamtlich das Jawort gegeben hatten, steht in Kürze die große kirchliche Trauung an. Bis es so weit ist, stehen allerdings noch einige Punkte auf der To-do-Liste der Braut. Unter anderem muss Sarah ein Ehegelübde verfassen, das schon jetzt für zahlreiche Tränchen sorgt.

Auf Instagram lässt die 27-Jährige ihre Community regelmäßig an den Vorbereitungen für den großen Tag teilhaben. Am Montag ist es allerdings auf ihrem Profil auffällig ruhig – aus gutem Grund, wie die YouTuberin nun erklärt. "Muss den Tag heute noch ausnutzen, wenn Domi nicht da ist und mein Ehegelübde fertig schreiben. Ich habe schon ein paar Tränen vergossen – echt nicht einfach so was", verrät Sarah in einem Post. Auch in ihrer Story meldet sie sich kurz zu Wort und sieht tatsächlich etwas mitgenommen aus. "Wenn man so ein Ehegelübde schreibt, heult man die ganze Zeit. Ich bin da so schlimm... Ich heule, dann muss ich mich wieder beruhigen, dann schreib ich weiter, dann heul' ich wieder... Deshalb zieht sich das so lang", schildert sie die Situation.

Und was treibt Domi so? Der lässt es sich mit seinen Jungs auf Mykonos gut gehen. Während Sarah bereits vor wenigen Wochen von ihren Freundinnen mit einem Junggesellinnenabschied überrascht worden war, wurde nun der Fitnesscoach von seinen Kumpels auf die griechische Insel entführt. Na, ob Domi wohl schon seine persönlichen Zeilen für seine Frau vorbereitet hat?

