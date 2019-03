Neue Liebe bei Brandon Jenner (37)? Lange Zeit galten der 37-Jährige und seine Frau Leah (36) als das Traumpaar Hollywoods. Die Geburt ihrer Tochter Eva James schien das Liebesglück perfekt zu machen. Doch Ende letzten Jahres dann die Schock-Nachricht: Brandon und Leah haben sich getrennt! Nach 14 gemeinsamen Jahren haben die beiden beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Seitdem ist es ruhig um Brandon geworden. Doch jetzt soll der Halbbruder von Kylie (21) und Kendall (23) schon wieder frisch verliebt sein!

Wie Life and Style jetzt berichtet, soll Brandon sechs Monate nach der Trennung von seiner Ex-Frau Leah endlich wieder verliebt sein. Ein Insider berichtete dem Onlineportal, dass er und Cayley Stoker gerade das Gespräch in Malibu seien: "Cayley ist beliebt in der Gemeinschaft von Malibu", erzählt die Quelle. Sie sei ein Beach-Girl, das dort aufwuchs und jeder liebe sie. Die beiden sollen übers Wochenende im Joshua-Tree-Nationalpark gewesen sein, Cayley habe Bilder von seinem Hund und ihm in ihrer Instagram-Story veröffentlicht.

Trotz ihrer Scheidung im letzten Jahr sollen sich Brandon und Leah nach wie vor sehr gut verstehen. Das hatte Leah bei der Bekanntgabe der Scheidung in einer herzzerreißenden Nachricht im Netz betont.

Dr/X17online.com Leah, Brandon und Eva Jenner

Getty Images Brandon Jenner, Musiker

Instagram / leahjames Leah und Brandon Jenner mit ihrer Tochter Eva James Jenner

