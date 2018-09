Was für traurige Neuigkeiten aus dem riesigen Kardashian-Jenner-Klan! Im Gegensatz zu seinen berühmten Halbschwestern Kendall (22) und Kylie (21) hatte Brandon Jenners (36) Leben sich bisher eher abseits der Öffentlichkeit abgespielt. So hatten der Musiker und seine schöne Frau Leah (35) ihre Liebe und das Familiendasein mit Töchterchen Eva James Jenner (3) nur gelegentlich gezeigt – trotzdem galten sie als Traumpaar. Umso überraschender sind die heutigen News: Brandon und Leah haben sich getrennt!

In langen Statements auf ihren Instagram-Accounts verkündeten die früheren Turteltauben nun das Liebes-Aus. "Nach 14 wundervollen Jahren gemeinsam sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass wir den romantischen Teil unserer Beziehung beenden. Wir sind stolz auf das Leben, das wir gemeinsam erschaffen haben und sind dankbar für die Freundschaft, die wir beibehalten!", schrieben beide. Es habe keine Lügen, Betrug oder Streits gegeben – im Gegenteil: "Wir bleiben eine liebende Familie und werden für immer eine tiefe Verbindung haben!"

Für die Fans des Ex-Paares ein großer Schock – ihren Gefühlen ließen sie in den Kommentaren freien Lauf: "Ich habe mir immer eine so enge und intime Beziehung gewünscht, wie ihr sie hattet. Das ist so traurig!" und "Sie waren so ein wundervolles Duo!", heißt es zu den Postings.

Instagram / leahjames Leah und Brandon Jenner mit ihrer Tochter Eva James Jenner

Anzeige

Instagram / Leah_jenner Brandon Jenner und Leah Jenner

Anzeige

Instagram / Brandontjenner Brandon Jenner und Töchterchen Eva James

Anzeige

Überrascht euch die Trennung von Brandon und Leah? Total! Sie waren ein echtes Traumpaar. Nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de