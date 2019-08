Vom Hollywood-Star zum Royal … zur gefeierten Autorin? Herzogin Meghan (38) hat ja eigentlich mit ihrem Leben als Mitglied der britischen Königsfamilie alle Hände voll zu tun. Doch vielleicht vermisst sie ja trotzdem das kreative Arbeiten, das zur Zeit ihrer Schauspielkarriere Teil ihres Lebens war – denn Medienberichten zufolge soll Meghan ein ganz besonderes Projekt planen. Nachdem die 38-Jährige vor Kurzem als Gast-Chefredakteurin der britischen Vogue die September-Ausgabe betreute, soll es sie erneut in die Welt des gedruckten Wortes ziehen!

The Sun zufolge plane die Ehefrau von Prinz Harry (34), ein Buch zu schreiben. "Meghan wird Schriftstellerin und ist schon sehr aufgeregt deswegen", zitiert die britische Zeitung eine Insiderquelle. Wer sich nun aber über ein Enthüllungsbuch über die Royals freuen sollte, hat Pech: Meghans angeheiratete Familie wird definitiv nicht Inhalt des Werkes werden. Ein bestimmtes Thema stehe noch nicht fest – es könnte jedoch sehr gut sein, dass Meghan ein Kinderbuch veröffentlichen wird. Und da sie Tiere sehr liebt, könnte es gut sein, dass sie im Buch vorkommen, so der Informant weiter.

Meghan wäre nicht das erste royale Familienmitglied, das ein Kinderbuch schreibt. Ihr Schwiegervater Prinz Charles veröffentlichte im Jahr 1980 ein Werk namens "The Old Man of Lochnagar". Auch Sarah Ferguson (59) schrieb in den 1990er-Jahren eine ganze Reihe an Kinderbüchern. Und dass Meghan schreiben kann, bewies sie ja durchaus bereits in ihrem (mittlerweile stillgelegten) Blog "The Tig".

@SussexRoyal/AFP/Getty Images Herzogin Meghan auf einer Fotografie für das Vogue-Magazin, September-Ausgabe 2019

Splash News Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan in Tonga, Oktober 2018

