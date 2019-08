Diese Nachricht kam nicht nur für die Fans total überraschend! Anfang Juni hatte Berlin - Tag & Nacht-Star Patrick Fabian (32) die Baby-Bombe platzen lassen. Zusammen mit Freundin Lea erwartet der Soap-Star seinen ersten Nachwuchs. Es dauert auch gar nicht mehr lange, bis das kleine Mädchen auf der Welt ist – als Geburtstermin ist der 10. August errechnet. Im Gespräch mit Promiflash verriet Patrick nun: Nicht nur die Follower erhielten die frohe Botschaft damals im Netz – auch seine BTN-Kollegen hatten nichts davon gewusst.

"Die haben das mit dem Post erfahren. Denen hab ich das vorher auch nicht verraten", gab der werdende Papa gegenüber Promiflash zu. Dabei gestand er auch, dass die Schwangerschafts-News für den Rest der Crew ziemlich verwirrend gewesen sein müssen – immerhin wird Fabian nicht nur im echten Leben Vater. Auch seine Serienrolle André erwartet Nachwuchs. Die Kollegen hätten nicht gewusst, ob Fabian tatsächlich ein Baby erwartet oder seinen BTN-Charakter meint. Als dann endlich Klarheit herrschte, hätten dann aber alle direkt gratuliert.

Dass auch seine Rolle Daddy wird, findet Patrick ziemlich praktisch. "Es ist definitiv ein Vorteil, dass ich in Realität Vater werde und auch in der Rolle", meinte er und erklärte, dass der eine dabei vom anderen lernen könne: Während André beim Dreh von Fabians Erfahrungen im Geburtsvorbereitungskurs profitiert, gibt der zukünftige Papa seiner Lea zu Hause weiter, was er am Set in Elternratgebern gelesen hat.

