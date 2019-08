Es ziehen doch keine Wolken am Liebeshimmel auf! Seit rund zwei Jahren ist Sofia Richie (20) die Frau an der Seite von Scott Disick (36) – und immer wieder sorgen Trennungsgerüchte für Schlagzeilen. Zuletzt soll es zwischen dem Reality-Darsteller und dem Model gekracht haben, weil Scott die Blondine aus seinem neuen TV-Format geschmissen haben soll. Jetzt schwärmte der Ex von Kourtney Kardashian (40) allerdings in den höchsten Tönen von Sofia!

Im Interview mit Us Weekly wurde der 36-Jährige auf seine Reality-Serie “Flip It Like Disick” angesprochen, in der er mit seinem Team Luxusimmobilien designen soll. Besonderen Support bekommt er dabei offenbar von seiner Freundin Sofia: “Sie ist unglaublich.” Die 20-Jährige interessiere sich zwar “nicht wirklich für Architektur”, aber dennoch hätten Scott und sie eine “großartige Verbindung”. In einer Sache scheinen sich die beiden allerdings nicht immer einig zu sein: die Einrichtung von Häusern. “Sie mag es ein bisschen mehr country, aber ich baue Häuser, um sie zu verkaufen, nicht, um darin zu leben”, erklärte Scott.

Aber nicht nur die Beziehung von Scott und seiner Herzdame wird immer stärker: Der Skandal um Jordyn Woods (21) soll laut einer Quelle des Onlineportals auch Kylie Jenner (21) und Sofia näher gebracht haben: “Scott ist sehr glücklich, dass Sofia und Kylie wieder so dicke miteinander sind, weil das bedeutet, dass Sofia weiter in der Familie aufgenommen wird.”

Instagram / sofiarichie Scott Disick und Sofia Richie

Dan Bathie / Spacesuit Media / SplashNews.com Sofia Richie und Scott Disick

Instagram / sofiarichie Scott Disick, Sofia Richie, Kylie Jenner und Kourtney Kardashian

