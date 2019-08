Heidi Klums (46) Ex-Ehemann Seal (56) hatte angeblich keine Ahnung von ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz (29)! Dabei war es am vergangenen Wochenende das Medienereignis schlechthin: Die Model-Mama und der Tokio Hotel-Gitarrist gaben sich auf einer Jacht vor der italienischen Insel Capri das Jawort. Nicht auf der Gästeliste standen offenbar der Brautvater Günther Klum und der "Love's Divine"-Interpret. Paparazzi haben bei dem Sänger noch einmal nachgehakt: War ihm das Liebesspektakel seiner Verflossenen total egal?

Am Flughafen von Los Angeles wurde Seal abgefangen und gefragt, ob er sich bei Heidi gemeldet habe. Er antwortete: "Nein, ich war ziemlich beschäftigt." Derzeit sei der 56-Jährige auf Tour und komme gerade von einem Auftritt in Neapel zurück. Von dort wäre es nur ein Katzensprung zur Insel Capri gewesen – zum Kreis der Eingeweihten habe der Bühnenstar und Vater von drei gemeinsamen Kindern mit Heidi aber nicht gehört: "Ich habe keine Ahnung. Ich wusste noch nicht mal, dass sie in Italien heiratet", kommentierte Seal sein Fehlen.

Während es von der aktuellen Eheschließung etliche Fotos gibt, existieren von Heidi und Seal keine öffentlichen Pics vor dem Traualtar. Ob die Model-Mama damals mehr Wert auf Privatsphäre gelegt hat?

Splash News Heidi Klum vor ihrer Trauung auf Capri

Anzeige

Getty Images Seal im November 2018

Anzeige

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2019 auf Capri

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de