Über diese Glückwünsche freut sich Lucas Cordalis (52) garantiert! Der Musiker feiert heute seinen 52. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag gab es bereits in den frühen Morgenstunden ein goldiges Geburtstagsständchen von seiner Tochter Sophia (3). Aber auch Ehefrau Daniela Katzenberger (32) hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Die Katze postete jetzt unter anderem eine rührende Bilderreihe und richtete liebevolle Worte an ihren Lucas!

Ganze acht Fotos teilte Daniela in einer Serie auf Instagram. Darauf ist ihr Liebster unter anderem mehrfach mit dem gemeinsamen Töchterchen zu sehen, aber auch an der Seite seines verstorbenen Vaters Costa Cordalis (✝75). Dazu schwärmte Daniela in der Bildunterschrift in den höchsten Tönen von dem Geburtstagskind. Die 32-Jährige bezeichnete ihren Schatz unter anderem als "besten Vater, Mann, Sohn, Koch" und "in rosa Bettwäsche schlafenden Mann".

Den Beitrag für ihren Lucas beendete Dani mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Herz." Die Kombination aus Aufnahmen und lustigen Komplimenten kam bei Danis Lesern bestens an und viele können gar nicht glauben, dass der Sänger bereits 52 Jahre als ist. "52? Was für ein Gott", kommentierte beispielsweise eine Userin beeindruckt.

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Lucas Cordalis haben Spaß

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im August 2019

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Sänger

