Trägt Beyoncé (37) etwa ein süßes Geheimnis mit sich herum? Die stimmgewaltige Sängerin und ihr Mann Jay-Z (49) sind bereits stolze Dreifach-Eltern. Nach der Geburt von Blue Ivy (7) machten die Zwillinge Rumi und Sir im Sommer 2017 ihr Familienglück perfekt. Aber ist die Babyplanung bei dem Musiker-Traumpaar damit abgeschlossen? Wenn es nach den Fans der "Halo"-Interpretin geht, nein: Sie sind sich sicher, dass Beyoncé in freudiger Erwartung ist!

Auf Instagram präsentierte die 37-Jährige ihren Followern jetzt ein neues Outfit – ein stylishes Wickelkleid in zartem Lila und mit Vichy-Karos. Dazu trägt sie farblich passende Accessoires und einen darauf abgestimmten Lippenstift. Von ihrem Look ist sie so angetan, dass sie gleich mehrere Fotos davon ins Netz stellt. Die User jedoch scheinen nur Augen für den Bauch der Künstlerin zu haben. Viele von ihnen wollen ganz klar einen Babybauch erkannt haben. "Diese Frau ist schwanger" oder "Muster wie diese kaschieren sehr gut. Sie sieht sehr schwanger aus", lauten nur zwei der Kommentare.

Aber ist eine erneute Schwangerschaft vorstellbar? Ende 2018 hielt ein Insider ein weiteres Baby in naher Zukunft für gar nicht so unwahrscheinlich: "Sie wollen alles richtig machen. Wenn es um ihre Karriere und ihr Leben geht, haben die beiden definitiv einen Zeitplan, den sie einhalten wollen – und da gäbe es gerade eine schlechtere Zeit, ein Kind zu bekommen, als jetzt."

Actionpress/ Berliner,Alex J. Beyoncé und Jay-Z in Los Angeles, Februar 2019

Anzeige

Instagram / beyonce Beyoncé im August 2019

Anzeige

Getty Images Blue Ivy Carter und Beyoncé bei der "König der Löwen"-Weltpremiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de