Chryssanthi Kavazi (30) ist überglücklich! Erst vor wenigen Wochen kam die Schauspielerin mit einer freudigen Nachricht um die Ecke: Sie und ihr Gatte Tom Beck (41) werden zum ersten Mal Eltern. Um ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen zu können, verabschiedete sich die GZSZ-Darstellerin vor Kurzem in die wohlverdiente Babypause. Die weiß Chryssa auch gut zu nutzen! Sie lässt momentan die Seele in Griechenland baumeln – und strahlt dort mit der Sonne um die Wette!

Obwohl sich die werdende Mama eine Auszeit auf Kos gönnt, kommen ihre 260.000 Follower auf Instagram nicht zu kurz. In den vergangenen Tagen teilt sie zahlreiche Schnappschüsse aus dem Paradies – und präsentiert dabei sogar das eine oder andere Mal ihre wachsende Babykugel. Nachdem sich die gebürtige Griechin am Anfang schwergetan hatte, hübsche Umstandsmode zu finden, zeigt sie nun allen, dass man durchaus auch als Schwangere superstylish unterwegs sein kann!

Trotz der Ferien ist Chryssanthis Stimmung aktuell aber etwas gedrückt. Der Grund: Der unstillbare Schmacht auf ihr geliebtes Tiramisu! Seit Monaten muss die Frohnatur aufgrund ihrer Schwangerschaft auf die italienische Nachspeise mit Alkohol verzichten. In ihrer Story beweist die 30-Jährige mit witzigen Pics, wie schwer ihr dieser Verzicht fällt. Während sich ihr Mann genüsslich den begehrten Nachtisch gönnt, sitzt Spaßvogel Chryssa schmollend davor.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi in Griechenland

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

