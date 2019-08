Herzogin Meghan (38) begeistert mit ihrer Schönschrift! Bei den unzähligen Verhaltensregeln für Mitglieder des britischen Königshauses könnte man meinen, dass auch Kalligrafie-Unterricht auf dem Stundenplan steht. Schließlich müssen die Royals in ihrer Dankespost oder Gästebucheinträgen ihre Schrift immer wieder offen zur Schau stellen. Während Prinz Harry (34) sich über seine eigene Sauklaue beklagt, hat seine Ehefrau keine Nachhilfe nötig: In einem Dankesbrief an den Schriftsteller Matt Haig ist nun wieder einmal aufs Neue ihre wunderschöne Handschrift zu bestaunen!

Matt hat das Schreiben fotografiert und auf Instagram gepostet, wie der britische Mirror berichtet. Zuvor hatte Herzogin Meghan bei der Mitgestaltung der September-Ausgabe der Vogue sein Gedicht "A Note From The Beach" abgedruckt. In ihrer Dankespost bezeichnet sie den 44-Jährigen als eine "Kraft der Veränderung" und schreibt, dass sein Buch "Mach mal halblang" zu ihren Favoriten zähle. In dem Ratgeber geht es um Entschleunigung in einer hektischen Welt.

Das Schreibtalent der frischgebackenen Mama ist allerdings kein Zufall: Bevor ihr als Schauspielerin mit der Serie Suits der große Durchbruch gelang, arbeitete sie laut Gala als Schönschreiberin und soll sogar Kalligrafie-Kurse gegeben haben.

Hannah McKay - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan in Casablanca, Februar 2019

MEGA Herzogin Meghan bei der Premiere von "Der König der Löwen" in London

@SussexRoyal/AFP/Getty Images Herzogin Meghan auf einer Fotographie für das Vogue-Magazin, September-Ausgabe 2019

