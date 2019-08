Vor wenigen Wochen verkündete Anne Hathaway (36) ihren Fans freudige Nachrichten: Die "Les Misérables"-Darstellerin erwartet nach Sohnemann Jonathan (3) ihr zweites Kind. Im gleichen Atemzug verriet sie auch, dass sie und ihr Ehemann Adam Shulman (38) viele Anläufe gebraucht hätten, bis es endlich geklappt habe. Umso stolzer scheint die Hollywood-Beauty nun auf ihren wachsenden Babybauch zu sein. Den hat sie am Donnerstag erstmals auf einen roten Teppich in New York präsentiert!

In einem pinken Kleid stellte sich die 36-Jährige bei der Broadway-Premiere von "Sea Wall/ A Life" dem Blitzlichtgewitter der Fotografen. Ihre eng geschnittenes Robe war wegen der Ausschnitte unterhalb der Brust besonders sexy und schmiegte sich eng an ihre Kurven an. Dass sie schwanger ist, kann Anne nicht mehr verbergen. Metallische High Heels und eine dunkelrote Clutch rundeten ihren Look ab.

Auch ihren Mann hatte die baldige Zweifach-Mama bei der Veranstaltung dabei, schritt jedoch ohne ihn über den Red Carpet. Die Schauspieler sind bereits seit über zehn Jahren zusammen und seit September 2012 verheiratet.

ActionPress Anne Hathaway, Schauspielerin

Actionpress/ WENN Ltd Anne Hathaways Handtasche

Felipe Ramales / SplashNews.com Anne Hathaway und Adam Shulman, August 2019

