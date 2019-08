Bei dieser Nachricht ist Neymar Jr. (27) eine Last von den Schultern gefallen. Dem Fußballstar wurde Anfang Juni vorgeworfen, eine Frau in einem Pariser Hotel vergewaltigt zu haben. Anschließend sollten Chatprotokolle und ein Video den brasilianischen Kicker der Tat überführen, doch am Ende wurde das Verfahren wegen einer zu geringen Beweislast eingestellt. Jetzt äußerte sich der Stürmer das erste Mal öffentlich zu der Angelegenheit: Die Vorwürfe haben Neymar schwer mitgenommen.

Auf seiner Facebook-Seite erklärte der Spieler von Paris Saint-Germain nun: "Das wird ein Kapitel in meinem Leben sein, das ich aus vielen Gründen nie vergessen werde. [...] Ich will ehrlich sein: Ich werde nicht sagen, dass ich glücklich bin, sondern erleichtert", offenbarte der 27-Jährige. Die belastende Situation habe Narben bei ihm hinterlassen, die er von nun an mit sich herumtragen werde. Doch habe er selbst am Tiefpunkt immer geglaubt, dass er sich aus dieser misslichen Lage befreien können wird.

In seiner zuversichtlichen Botschaft wandte er sich zudem an alle Menschen, die das Thema Vergewaltigung betrifft. "Möge es nicht nur für mich ein Anfang sein, sondern für alle, gegen die ähnlich falsche Beschuldigungen erhoben wurden und vor allem für jede Frau, die wirklich Opfer einer solchen Tat ist", schloss er sein Statement ab und wünschte den Betroffenen viel Kraft und Mut.

Getty Images Neymar Jr. im Juni 2019

Getty Images Neymar Jr. im Mai 2019

Getty Images Neymar Jr. für die brasilianische Nationalmannschaft im November 2018

