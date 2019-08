In wenigen Stunden ist es so weit! Promi Big Brother geht in eine neue Runde. Bisher stehen schon alle Kandidaten fest – sogar die letzten beiden Teilnehmer im Promi-Container hat sich die Produktion bereits entlocken lassen. Die Spannung dürfte bei den Zuschauern jedenfalls so langsam steigen, was wohl auch auf die Insassen des TV-Knasts zutrifft. Und die müssen sich gleich zu Beginn der Staffel einer neuartigen Herausforderung stellen.

Für die Neuauflage der Reality-Show haben die Macher in diesem Jahr einen Campingbereich eingerichtet. Die Bewohner dieses Areals müssen in der Auftaktfolge schon die Weichen für ihre Zukunft stellen. "Der Campingplatz muss zum ersten Live-Duell gegen Big Brother antreten. Der Ausgang dieses Duells entscheidet, wie viel Budget die Bewohner für Lebensmittel zur Verfügung haben", heißt es in einer Sat.1-Pressemitteilung. Die besondere Änderung kommt im Anschluss: Die Stars müssen dann mit dem erspielten Geld einkaufen und bekommen zudem ein Zeitlimit gesetzt.

Ob diese Neuerung noch mehr Vergnügen beim Zuschauen bereitet, bleibt abzuwarten. Fest steht jedenfalls, dass sich viele Fans des Formats vor allem auf einen Mann freuen: Zlatko Trpkovski (43). Der Big Brother-Star der ersten Stunde konnte dem Angebot des Senders nicht widerstehen, nach seiner Teilnahme vor fast 20 Jahren wieder in die Promiversion der Show zu gehen.

