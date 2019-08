Das sind alles Kinkalitzchen für Silvia Wollny (54)! Die berühmteste Elffachmutter Deutschlands setzte sich im vergangenen Jahr bei Promi Big Brother gegen ihre elf Konkurrenten durch. In dem Format musste der Reality-TV-Star auch einige Tage auf einer Baustelle hausen. Diese Location gibt es in diesem Jahr aber nicht: Stattdessen müssen die Promis auf einem Campingplatz wohnen. Das ist für Silvia der blanke Luxus!

In einem Livestream ihrer Facebook-Seite zeigte sich die 54-Jährige begeistert über die Umstände, die ihre Nachfolger in der siebten Staffel der Show vorfinden. "Ich kann euch nur ein vergewissern: Das, was da drinnen ist, das kann ich euch versichern: Das ist echt gut!" Vor allem der Aspekt der Notdurftverrichtung ließ sie deutliche Worte finden. "Ich hab jeden Tag ins Dixie-Klo geschissen! Die haben dieses Jahr echt eine Luxus-Toilette!" Tatsächlich dürfen die Kandidaten auf einer richtigen Kloschüssel samt Brille platznehmen.

Wer die siebte Auflage der Sendung gewinnt und als Nächstes das Preisgeld von 100.000 Euro einstreichen kann, ist noch offen. Den Teilnehmern gab Silvia daher einen guten Tipp mit auf den Weg: "Die Leute sollten sein, wie sie wirklich sind", meinte die Westfälin. Das sicherte ihr 2018 ebenfalls den Sieg.

Sat.1 / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Campingplatz

Sat.1 / Willi Weber Die Toilette auf dem "Promi Big Brother"-Campingplatz

SAT.1/Willi Weber Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Siegerin 2018

