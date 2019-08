Auf diesen Moment dürften einstige Big Brother-Fans sehnlichst gewartet haben: Zlatko Trpkovski (43) kehrt zurück in den Container – dieses Mal allerdings als Promi! Vor über 19 Jahren begab sich Zlatko erstmals in die Obhut des großen Bruders, brachte ihm zu Ehren anschließend sogar mit Kumpel Jürgen Milski (55) einen Song heraus. Jetzt will es der heute 43-Jährige erneut wissen – doch die Welt hat sich seit seiner Fernsehpremiere ganz schön verändert!

- Als Zlatko sich ins Mediengetümmel stürzte, gab es noch lange kein YouTube! Das erste Video wurde erst fünf Jahre nach seinem Einzug in den TV-Knast hochgeladen.

- Social Media? Was ist das? An Instagram, Facebook und Co. war noch lange nicht zu denken. Zwar gibt es das Internet schon, jedoch keinesfalls so, wie wir es heute kennen.

- Technisches Highlight im Jahr 2000: der USB-Stick! Das erste Gerät konnte allerdings nur 8 MB speichern.

- Für so manchen Leser wohl unvorstellbar: Zu Zlatkos "Big Brother"-Wagnis zahlte man noch mit der Deutschen Mark – der Euro wurde erst zwei Jahre später eingeführt.

- Ob "Zladdy" Laura Müller (19) wohl ein Begriff ist? Immerhin war die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler (47) damals noch nicht einmal auf der Welt.

- Justin Bieber (25) war immerhin schon sechs Jahre alt – von seiner internationalen Mega-Karriere allerdings noch weitere sieben entfernt.

- Neben "Big Brother" glänzende Sternstunde im deutschen Fernsehen: Popstars! Zum ersten Mal startete der Castingshow-Kampf, den fünf junge Frauen gewannen – die No Angels.

- Die Jahrtausendwende hatte musikalisch einen weiteren Höhepunkt zu bieten: Während Zlatko seine ersten Tage im BB-Haus verbrachte, war "Maschendrahtzaun" von Entertainer Stefan Raab (52) auf Platz eins der Single-Charts.

- Der Harry Potter-Hype brach über das Land ein! Zwar erschienen J. K. Rowlings Zauberlehrling-Bücher schon in den 1990er Jahren, doch erst 2000 waren die Bestsellerlisten fest in Harrys Händen.

- In den Kinosälen ging es dagegen schweinischer zu! Nummer eins auf den Leinwänden dieser Welt: die Apfelkuchen-Komödie American Pie.

- Zu guter Letzt und aus aktuellem Anlass: Als Zlatko erstmals in mediale Erscheinung trat, lag Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29)' Hochzeit noch in weiter Ferne. Die Modelmama lief noch für Victoria's Secret und war mit Star-Friseur Ric Pipino verheiratet. Tom stand dagegen im zarten Alter von elf Jahren noch ein Jahr bis zum großen Tokio Hotel-Durchbruch bevor.

Nicole Kubelka / Future Image/Actionpress Laura Müller und Michael Wendler bei der Rostock Olé Party 2019

Mr Blue / WENN.com Justin Bieber im September 2009

Getty Images Die No Angels

ActionPress/United Archives GmbH Jason Biggs als Jim Levenstein bei "American Pie"

SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz 2019 in der Nähe von Capri



