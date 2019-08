Intime Schwanger-Beichte! Erst im April hatte Marnie Simpson (27) die süße Bombe platzen lassen: Sie und ihr Schatz Casey Johnson erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Diese News kam aber nicht nur für die Fans des Geordie Shore-Stars überraschend – die Reality-Darstellerin hatte ihren Nachwuchs nicht geplant. Mittlerweile trägt sie aber schon einen runden Babybauch vor sich her und kämpft mit einigen Heißhungerattacken. Aber Marnie greift nicht zu sauren Gurken: Sie saugt an Schwämmen!

Im Interview mit dem New!-Magazin wurde die 27-Jährige sehr genau, als es darum ging, welche Vorlieben die Schwangerschaft für die Britin mit sich bringe. "Ich habe mich nach Badeschwämmen gesehnt. Ich mag es, aus ihnen das Wasser zu saugen", offenbarte Marnie. Ihr Freund bestätigte: "Es ist ein seltsames Verlangen. Ich habe tatsächlich ein Video davon." Casey habe sie auf frischer Tat dabei ertappt. An Marnies Lippen kommt aber offenbar nicht jeder Badehelfer: "Ich bin sehr wählerisch mit meinen Schwämmen."

Ihre Gelüste nach Badeschwämmen sind allerdings nicht das einzige, was Marnie aktuell beschäftigt: Ihre Schwangerschafts-Hormone sorgen dafür, dass ihre Gesichtshaare unkontrolliert wachsen. "Ich bin so haarig geworden! Ich musste mir alle sechs Wochen das Gesicht wachsen, was ich vorher noch nie musste", erzählte sie schließlich.

Getty Images Marnie Simpson und Casey Johnson

Instagram / marns Marnie Simpson im August 2019

Instagram / marns Marnie Simpson im Juli 2019

