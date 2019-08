Die Zeit war ihm einfach zu kurz! Bereits seit fünf Wochen ist Gerda Lewis (26) als Bachelorette auf der Suche nach der ganz großen Liebe. Einer der Single-Männer tauschte schon heiße Küsse mit der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin aus. Andere Rosenanwärter warten dagegen noch immer sehnlichst darauf, überhaupt eine Chance dazu zu bekommen. Einer von ihnen zieht jetzt die Reißleine und verlässt die Villa in Griechenland freiwillig!

Ausgerechnet Nachrücker Alexander Hindersmann (31) wirft in Episode vier das Handtuch! Der Gewinner der letzten Staffel stieß erst nach drei Wochen als Überraschungskandidat hinzu. Diese verlorene Zeit glaubt der 31-Jährige, nicht mehr aufholen zu können – bei der Nacht der Rosen zieht er deshalb einen Schlussstrich: "Ich bin heute mit dem Bauchgefühl aufgestanden, dass ich sage, ich werde dir die Entscheidung abnehmen und vorzeitig gehen", teilt der Fitnesstrainer der 26-Jährigen unter vier Augen mit. Auch das Model muss sich eingestehen, dass die beiden wohl eher keine Zukunft miteinander haben: "Ich mag dich voll gerne, aber es ist schwer, etwas aufzubauen."

Dabei fing alles so vielversprechend an: Nach ihrer ersten Begegnung in der Kuppelshow schwärmten Gerda und Alex voneinander. Ernste Gefühle konnten sich offenbar aber nicht entwickeln, wie die Blondine verrät: "Wenn ich mega krass von im geflasht gewesen wäre, dann hätte ich schon die Zeit gefunden, aber ich glaube da hat auch einfach etwas bei mir gefehlt."

