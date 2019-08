Bert Wollersheim (68) ist definitiv der größte Fan seiner Frau Ginger! Das einstige Erotik-Sternchen stellt sich aktuell einem herausfordernden TV-Abenteuer: Sie gehört zum diesjährigen Cast von Promi Big Brother! Damit stehen ihr nicht nur lange Tage und Nächte auf einem verdreckten Campingplatz, sondern auch schwierige Challenges und unvermeidliche Konflikte mit den anderen Bewohnern bevor. Dass Ginger sich trotz alledem in den Container gewagt hat, macht ihren Gatten Bert mächtig stolz!

Das betonte der Ex-Rotlicht-König am Samstag in einem langen Statement auf Instagram: "Gestern ist mein Baby mehr als nur über ihren Schatten gesprungen... hat Mut und Eier gezeigt", freute sich der 68-Jährige. Dazu postete er Videoaufnahmen von der allerersten Promi BB-Challenge, bei der die Kandidaten in luftiger Höhe einen kleinen Parkour überwinden mussten."Ihr müsst wissen, dass Ginger Höhenangst hat. Dafür hat sie meinen ganzen Respekt", schwärmte Bert weiter und betonte anschließend: "Sie ist einfach eine tolle Frau, die Beste!"

Auch vor ihrem Einzug in den Container widmete Bert seiner Ginger einen rührenden Abschieds-Post. "Ich vermisse sie jetzt schon ganz arg", beteuerte der Blondschopf und postete dazu zwei hübsche Pärchenfotos von sich und seiner Göttergattin. Was sagt ihr: Wie schlägt Ginger sich bisher bei "Promi Big Brother"? Stimmt ab!

