Werden sich die beiden während dieser Reise etwa das Jawort geben? Glaubt man den Gerüchten, die sich in vergangener Zeit häuften, sollen Kylie Jenner (22) und ihr Freund Travis Scott (28) vorgehabt haben, zu heiraten: Während Kylies Privatjet für ihren megaluxuriösen Geburtstagstrip nach Italien beladen wurde, guckte doch glatt die Schleppe eines langen weißen Kleids aus einem Kleiderbeutel. Nun trug die Reality-Beauty die Robe auch – allerdings nicht im Rahmen einer Trauung!

Diese Instagram-Storys hatten Fans schon heiß erwartet: Endlich sah man den Traum in Weiß an Kylies Körper! "Der zehnte Outfit-Wechsel", kommentierte sie die Aufnahme. Die Mama der kleinen Stormi Webster (1) war zwar tatsächlich in eine aufwendige Robe geschlüpft – allerdings handelte es sich entgegen aller Spekulationen nicht um ein Brautkleid. Die auffällige Feder-Robe trug die Kosmetikunternehmerin somit auch nicht zu ihrer angeblichen Hochzeitszeremonie...

Wie in Sofia Richies (20) Instagram-Storys zu sehen ist, handelte es sich bei Kylies elegantem Dress lediglich um das Outfit für ihr offizielles Geburtstagsessen: In dem vermeintlichen Brautkleid schnitt sie nicht etwa eine Hochzeitstorte an – sie pustete darin nur die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte aus.

