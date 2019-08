Feiert Kylie Jenner (21) etwa nicht nur ihren Geburtstag, sondern auch gleich ihre Hochzeit? Am kommenden Samstag wird die Selfmade-Milliardärin 22 Jahre alt. Zu diesem Anlass sind sie, ihr Freund Travis Scott (28), Töchterchen Stormi (1), Mama Kris Jenner (63) und viele ihrer Freunde jetzt in einem Privatjet nach Italien geflogen. Dort soll die Party der Reality-Beauty auf einer luxuriösen Jacht stattfinden. Eventuell nutzt Kylie diese Gelegenheit noch für ein ganz anderes Event: Sie soll ein Brautkleid mit an Bord des Flugzeugs genommen haben!

Auf diesen Paparazzibildern, die TMZ vorliegen, ist deutlich zu erkennen, dass ein Mitarbeiter ein weißes Kleid mit einer aufwendig verzierten Schleppe in den Privatjet bringt. Der größte Teil der Robe ist zwar von einer weißen Kleiderhülle bedeckt; der mit Federn und Rüschen bedeckte Saum lässt aber darauf schließen, dass es sich dabei um ein Brautkleid handeln könnte. In der anderen Hand hält der Mann einen weiteren Kleidersack, dieses Mal aber nicht in Weiß, sondern in Schwarz – vielleicht Travis' Hochzeitsanzug.

Wollen die beiden sich also tatsächlich das Jawort geben? Laut Insidern ist es noch nicht so weit, zumindest nicht im Italienurlaub. Bei diesem Trip soll es den Quellen zufolge tatsächlich nur um Kylies Geburtstag gehen. Was glaubt ihr? Wollen Travis und Kylie tatsächlich an ihrem Geburtstag heiraten? Stimmt ab!

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

Felipe Ramales / SplashNews.com Stormi Webster und Kylie Jenner im Mai 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

