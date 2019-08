So hat sich Chris Hemsworth (36) seinen Geburtstag sicher nicht vorgestellt! Der Marvel-Star feiert am heutigen Sonntag seinen 36. Ehrentag. Eine traurige Nachricht trübt den freudigen Anlass allerdings: Sein Bruder Liam Hemsworth (29), zu dem der Thor-Darsteller ein enges Verhältnis hat, ist frisch getrennt – ein Sprecher verkündete das Ehe-Aus mit Miley Cyrus (26), ohne allerdings ins Detail zu gehen, seit wann die Hollywood-Stars kein Paar mehr sind. So fallen nun die Verkündung von Liams überraschendem Beziehungs-Ende und der Geburtstag seines zweitältesten Bruders zusammen!

Wie Daily Mail berichtet, wird der nun 36-Jährige seinen Geburtstag mit engen Freunden und der Familie feiern, ganz zwanglos und locker. Vielleicht eine Gelegenheit für Liam, vom Rummel um seine Trennung abzuschalten: Er und Chris, die bei den ebenfalls heute stattfindenden Teen Choice Awards beide nominiert sind, verstehen sich privat und beruflich bestens. "Er ist mein Held. Ich schaue zu ihm auf", hatte der "Tribute von Panem"-Darsteller vor Kurzem in einem GQ Australia-Interview gesagt.

Mit Luke Hemsworth (38) meldete sich nach Bekanntwerden der Miley-Trennung nun auch endlich ein Mitglied der Familie im Netz zu Wort – allerdings "nur" mit lieben Glückwünschen für Chris. "Du bist jemand, zu dem ich aufblicke. Nicht nur, weil du sehr groß bist, sondern für dein Wesen: lustig, intelligent, fürsorglich, ehrgeizig, bestialisch stark und verdammt loyal", schrieb der Australier, der leider nicht mit seinem Bruder feiern kann, auf Instagram. Liam dagegen postete noch nichts.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Getty Images Liam und Chris Hemsworth auf einer Premiere im Oktober 2015 in Melbourne

Getty Images Chris, Liam und Luke Hemsworth auf einer Filmpremiere im Juli 2015

