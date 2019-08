Besteht für Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) gar keine Hoffnung mehr? Am Sonntag hatte ein Sprecher der Sängerin bekannt gegeben, dass sie und der Schauspieler sich getrennt haben. Nicht das erste Mal, dass das Hollywood-Traumpaar seine Fans mit so einer Nachricht schockt – 2013 lösten sie schon einmal ihre Verlobung. Nachdem sie dann im vergangenen Dezember doch endlich geheiratet haben, ist Miley jetzt im Zuge der Split-News ohne Ehering unterwegs.

Wenige Stunden bevor ihr Liebesaus bekannt wurde, hatte die Musikerin eine Reihe von Urlaubsfotos aus Italien im Netz gepostet. Auf den Instagram-Postings fiel einigen Fans auf: Die 26-Jährige trägt zwar jede Menge Schmuck, darunter allerdings nicht den Fingerreif von ihrem Gatten. "Wo ist ihr Ehering?", bemerkte ein User unter einem Foto, das Miley mit Ketten und glänzenden Armbändern zeigt. Auch auf den anderen Bildern und einem sexy Tanz-Clip ist von ihrem Hochzeits-Klunker keine Spur zu erkennen.

An die Fotoreihe, die einige Fans rätseln ließ, schloss sich ein weiterer Hinweis auf Mileys neues Solo-Dasein an. Die "We can't stop"-Interpretin wurde mit Kaitlynn Carter, der ebenfalls frisch getrennten Ex von Brody Jenner (35), innig schmusend knutschend am Pool erwischt. Die beiden Single-Ladys urlauben aktuell mit Mileys Schwester Brandi Cyrus (32) in Italien.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im Italien-Urlaub 2019

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Sängerin

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus und Kaitlynn Carter in Italien

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus in Malibu



