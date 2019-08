War ihre Ehe zum Scheitern verurteilt? Am Sonntagmorgen entsetzte eine Nachricht unzählige Fans von Sängerin Miley Cyrus (26): Die einstige Disney-Darstellerin und Liam Hemsworth (29), ihr Ehemann von knapp neun Monaten, haben sich getrennt! Obwohl die Künstlerin bereits erste Worte geäußert hat, bleibt die Frage nach dem Grund für das Liebesaus bislang noch ungeklärt. Glaubt man einem Insider, ist das bedauerliche Ende ihrer Beziehung aber nicht überraschend!

Eine Quelle will im Interview mi E! News wissen: "Sie haben jetzt schon monatelang an sich gearbeitet, aber sie fühlten sich nicht mehr auf dem Level miteinander verbunden, wie sie sich letztes Jahr bei ihrer Hochzeit gefühlt haben. Es war ein hartes Jahr", resümiert der Kontakt. Die beiden hätten sich einfach in verschiedene Richtungen entwickelt. Das bedeute aber auch, dass es bei Trennung keinen Rosenkrieg per se gegeben habe.

Während sich die Musikerin offenbar darauf gefreut habe, neue Songs zu veröffentlichen und wieder zu touren und zu performen, habe sich ihr Eheleben dagegen nicht nach ihren Vorstellungen entpuppt. "Sie haben sich wirklich auseinandergelebt. Miley und Liam haben noch immer kommuniziert und es war keine Schlammschlacht-Trennung", berichtet der Insider.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de