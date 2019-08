Im Dezember 2018 ging bei Netflix die erste Staffel von You – Du wirst mich lieben an den Start! Gossip Girl-Star Penn Badgley (32) spielt den Stalker Joe, der von der Studentin Guinevere (Elizabeth Lail, 27) besessen ist. Mit einem Cliffhanger gab die letzte Folge schon mal einen Ausblick auf die Geschichte, die sich in der Fortsetzung rund um Penns Figur entspinnt. Jetzt verkündet Netflix endlich einen möglichen Starttermin für Staffel zwei!

Laut einem Cosmopolitan-Bericht soll es noch in diesem Jahr endlich weitergehen. Die Fans dürfen gespannt sein, wie Joe auf die Rückkehr seiner totgeglaubten Ex-Freundin reagieren wird. Dieses Mal wird der liebeskranke Buchhändler jedoch nicht wie bisher in New York sein Unwesen treiben, sondern mit Sack und Pack nach Los Angeles ziehen. Wann genau die Staffel an den Start geht, ist zwar noch nicht bekannt. Da sie aber im Gegensatz zur ersten Season nicht zuerst ins amerikanische TV kommt, sondern direkt online geht, dürfen die deutschen Fans die neuen Folgen möglicherweise auch schon bald sehen.

Vor einigen Wochen gab Serien-Darsteller Penn zu: Die weitere Handlung könnte ziemlich verstörend werden. "Ich habe in dieser Staffel ein paar Dinge mit Körperrequisiten getan, die wirklich ekelerregend waren", berichtete er in einem Interview mit Entertainment Tonight – und erhöhte die Spannung der Zuschauer auf Joes weitere Aktionen damit umso mehr.

Getty Images Der Cast von "You – Du wirst mich lieben"

Getty Images Schauspieler Penn Badgley

Dave Kotinsky/Getty Images Penn Badgley, US-amerikanischer Schauspieler

