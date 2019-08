Ob David Beckham (44) diese Hosenwahl etwa bereut? Der Ex-Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft ließ sich kürzlich mit seiner Ehefrau Victoria (45) während eines wunderschönen Sonnenuntergangs ablichten. Den Schnappschuss teilte die Modedesignerin anschließend im Netz und wollte damit auf den chinesischen Valentinstag hinweisen – allerdings sorgte sie eher für Lacher bei ihrer Web-Community. Auf dem Bild weist die Leistengegend ihres Göttergatten nämlich eine deutlich sichtbare Beule auf.

Das Foto sammelte auf Instagram innerhalb kürzester Zeit über eine Million Likes. Ob das auch an dem ins Auge springenden Detail lag? "Warum fällt keinem Davids riesige Ausbeulung auf? Nur mir? Was für ein Typ!", witzelte ein User in den Kommentaren. "Nettes Paket, Becks!", meinte ein anderer, während ein dritter Nutzer einen Zusammenhang zwischen dem Anlass und einer angeblichen Erektion darstellte: "Die Beule in seiner Hose zeigt, wie froh er über diesen Valentinstag ist."

Auf das letzte Couple-Posting des einstigen Spice Girls folgte jedenfalls weniger Klatsch und Tratsch: Anlässlich ihres 20. Hochzeitstages hatten Victoria und David eine private Tour durch die einstige französische Königsresidenz Versailles unternommen. An diesem Tag gratulierten ihnen ihre gemeinsamen Kinder mit süßen Botschaften.

CRISTINA QUICLER/AFP/Getty Images Victoria und David Beckham, Juni 2019

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham beim Glastonbury Festival 2019

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham am Schloss Versailles

