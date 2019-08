Was ist in den vergangenen Wochen zwischen Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) passiert? Am Sonntag bestätigte ein Sprecher der Sängerin, dass sie und der Schauspieler kein Paar mehr sind. Kurz zuvor waren Fotos aufgetaucht, die Miley beim Schmusen und Knutschen mit der Bloggerin Kaitlynn Carter zeigen. Ob eine neue Liebe, Uneinigkeit in der Familienplanung oder etwas ganz anderes der Grund für ihre Trennung war, ist bislang nicht bekannt – noch im Juni hatte sie eine klare Ansage gegen sämtliche Krisen-Spekulationen gemacht!

Am 11. Juni postete Miley auf Twitter zum Jahrestag ihrer Liebe eine Botschaft an ihren Mann: "Alles Gute zum Zehnjährigen, mein Schatz. Gut zu sehen, dass alle immer noch so blöd sind wie 2009! Manches ändert sich nie... Und ich hoffe, dazu gehört auch das, was du für mich fühlst." Damit hatte sie dem Gerede über eine Ehekrise vorerst den Wind aus den Segeln genommen. Bis jetzt!

Dem aktuellen Trennungs-Statement waren pikante Fotos von Miley vorausgegangen. Im Italien-Urlaub knipsten Paparazzi sie bei einem heißen Pool-Date mit Kaitlynn, die sich selbst erst vor wenigen Tagen getrennt hat. Ob die Ex von Brody Jenner (35) etwas mit Mileys Liebes-Aus zu tun hat, ist allerdings noch nicht bekannt.

