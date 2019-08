Trennte sich Miley Cyrus (26) wegen einer neuen Liebe oder zelebriert sie hier ihr Single-Dasein? Am Sonntagmorgen mussten die Fans der Sängerin einen echten Schock verdauen: Ihr Sprecher verkündete die Trennung von Ehemann Liam Hemsworth (29). Die Gründe für ihren Split sind bislang nicht bekannt. Aktuell kursieren jedoch heiße Knutsch-Fotos der Musikerin im Netz – auf denen sie eine ebenfalls frisch getrennte Promi-Ex küsst!

Die 26-Jährige urlaubt seit einigen Tagen mit ihrer Schwester Brandi Cyrus (32) und Kaitlynn Carter, der Verflossenen von Brody Jenner (35), in Italien. Das Trio postete von seinem spaßigen Trip bereits selbst jede Menge Fotos im Netz. Doch so innig wie auf Paparazzi-Shots, die unter anderem E! Online vorliegen, sind Miley und Kaitlynn da keineswegs: Die Aufnahmen zeigen die offen queere Sängerin und die Reality-Ex schmusend, knutschend und eng umschlungen am Pool. "Sie haben überhaupt nicht versucht, es zu verstecken. Es saßen noch andere Leute am Pool", schilderte ein Beobachter die Situation.

Wenige Stunden, nachdem die Fotos in Umlauf gekommen waren, bestätigte Mileys Sprecher die Trennung von Ehemann Liam. Ob Kaitlynn womöglich etwas mit dem Liebes-Aus zu tun haben könnte oder sie einfach mit der Musikerin, die ihr Trennungs-Schicksal teilt, das Single-Leben genießt – die Fans können momentan nur spekulieren.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der "G'Day USA"-Gala 2019

Anzeige

Instagram / brandicyrus Kaitlynn Carter, Miley Cyrus und Brandi Cyrus im Italien-Urlaub, August 2019

Anzeige

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus und Kaitlynn Carter (M.) am Como-See in Italien

Anzeige

Getty Images Brody Jenner und Kaitlynn Carter bei der Premiere des "The Hills"-Reboot



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de