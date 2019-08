Süße Liebes-News von Sabrina Mockenhaupt (38)! Seit vier Jahren schwebt die Ex-Let's Dance-Teilnehmerin nun schon auf Wolke sieben: In ihrem Partner Kai Gregor hat die professionelle Langstreckenläuferin das große Glück gefunden! Jetzt sind die beiden Turteltauben endlich den nächsten Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft gegangen: Am Wochenende haben Mocki und ihr Liebster Kai sich das Jawort gegeben – und zwar gleich zweimal hintereinander!

Auf Instagram teilte die 38-Jährige Eindrücke der standesamtlichen Trauung und der anschließenden kirchlichen Zeremonie in Baden-Baden mit ihren Fans: "Unsere Hochzeit war genauso, wie ich es mir immer erträumt habe", freute sich die Brünette in ihrem Beitrag. Dabei war ihr kleiner Heirats-Marathon alles andere als ein Zuckerschlecken: "Ich hatte alles auf einen Tag gepackt, also wurde es dann und wann etwas stressig – warm und schwül war es an dem Tag sowieso – und natürlich ging es viel zu schnell vorbei", schilderte Sabrina weiter. Dennoch sei die frischverheiratete Braut einfach nur glücklich.

Das beweist auch Mockis Strahlen auf den zauberhaften Hochzeitsfotos! Wie die beigefügten Bilder zeigen, hatte die Sportlerin sich für ihren großen Tag zwei verschiedene Kleider ausgesucht: Im Standesamt trug sie ein knielanges Dress im Marilyn Monroe-Stil und in der Kirche dann ein bodenlanges spitzenbesetztes Prinzessinnengewand – beide Outfits waren in einem strahlenden Weiß gehalten. Sabrina trägt ab sofort übrigens einen Doppelnamen, wie aus den Zeilen "Darf ich vorstellen... Mrs. Mockenhaupt-Gregor & Mr. Gregor" hervorgeht.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt und ihr Mann Kai

Anzeige

Getty Images Sabrina Mockenhaupt bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt und ihr Mann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de