Sabrina "Mocki" Mockenhaupt (38) begibt sich auf unbekanntes Terrain! Vor wenigen Wochen schwebte die Langstreckenläuferin noch mit Erich Klann (32) über das Let's Dance-Parkett. Ein verstecktes, großes Tanztalent schlummert in der Sportlerin jedoch nicht: Sie erreichte nur den achten Platz. Nun probiert sich die mehrfache nationale Meisterin im Langstreckenlauf in einem ganz neuen Bereich aus: Mocki hat heute Abend einen kleinen Auftritt bei "Unter uns" – ihrer absoluten Lieblingsserie!

Von den vielen neuen Eindrücken vom Set-Alltag zeigte sich die 38-Jährige gegenüber RTL.de einfach nur begeistert: "Ich bin gerade total geflasht, wie das hier gemacht wird, total interessant. Am liebsten würde ich einfach nur hier sitzen und zugucken. Ich habe gar keine Lust, etwas zu sagen", gestand sie. Immerhin sei die gebürtige Siegenerin ein Fan der ersten Stunde. Wie ihre Rolle genau aussehen wird, wurde nicht verraten. Fest steht aber, dass sie einen Gast in der Serien-Stammkneipe "Schiller" spielen wird.

Trotz des aufregenden Ausflugs in die Serien-Welt, strebt Sabrina jedoch keine Schauspielkarriere an: "Also, wenn man schon den ersten Satz verhaspelt... aber es würde, glaube ich, schon Spaß machen. Man muss da eben reinwachsen." Glaubt ihr, Mocki hat sich vor der Kamera gut angestellt? Stimmt unten ab!

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Instagram / unteruns Isabell Hertel und Sabrina Mockenhaupt am "Unter uns"-Set

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Sportlerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de