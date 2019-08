Mutiges Umstyling von Sabrina Lange (52)! Die schrille Blondine aus der ersten Big Brother-Staffel feiert im

Sommerhaus der Stars gerade ihr großes Fernseh-Comeback. Im portugiesischen VIP-Domizil zeigt die Wahl-Hamburgerin, dass sie noch genauso verrückt ist wie im Jahr 2000. Die Dreharbeiten zur Reality-Show liegen mittlerweile einige Wochen zurück und das TV-Sternchen hatte nun Lust auf eine optische Veränderung: Sabrina ließ sich die Haare knallig rot färben – Promiflash hat sie bei diesem Abenteuer begleitet!

"Heute ist der Tag der Tage. 19 Jahre nach 'Big Brother' möchte ich noch mal so richtig durchstarten und die Bühne erobern und dafür muss ein neues Styling her", erklärte die 52-Jährige Promiflash. Bisher kenne man sie nur mit blonden Haaren, deshalb sei es nun an der Zeit für einen Farbwechsel. Das Friseurteam von Hairfusion Germany habe ihr wegen ihrer grünen Augen zu einem kräftigen Rot geraten.

Sabrina unterzog sich also einer mehrstündigen Sitzung auf dem Friseurstuhl. Bevor die Farbe auf ihren Kopf gekommen ist, wurden erst einmal ihre alten Extensions entfernt und neue eingesetzt. Am Ende verließ sie den Salon mit einer feurigen Wallemähne. Was haltet ihr von dem Ergebnis? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW Sabrina Lange und ihr Partner Thomas Graf von Luxburg im Sommerhaus, 2019

Promiflash Sabrina Lange im August 2019

Promiflash Sabrina Lange mit dem Team von Hairfusion Germany, August 2019

