Bekommt Christina Milian (37) ein Mädchen oder einen Jungen? Ein Töchterchen hat die Sängerin bereits: Aus ihrer Ehe mit RnB-Sänger und Hip-Hop-Künstler The Dream stammt ihr erstes Kind Violet. Nach der Scheidung ist die 37-Jährige seit 2017 mit dem französischen Musiker Matt Pokora (33) zusammen. Vor einem Monat verkündete die "AM to PM"-Interpretin, dass sie und ihr Partner ein Baby erwarten. Nun hat die Zweifach-Mama in spe das Geschlecht ihres ungeborenen Sprösslings verraten...

Es wird ein...Junge! Das offenbarte Christina diese Woche stolz ihren Followern auf Instagram: "Oh Junge, wir sind überglücklich und schweben auf Wolke sieben", schrieb sie auf der Foto- und Videoplattform. Zu dem Social-Media-Post veröffentlichte das Pop-Sternchen einige Fotos der Geschlecht-Enthüllungs-Party, auf der sie selbst erfahren hat, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen zur Welt bringen wird. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie Christina und Matt zusammen mit Töchterchen Violet glücklich in einem Dunst aus blauem Rauch tanzen.

Trotz Freude über das zweite Baby musste die Musikerin zugeben, dass ihre jetzige Schwangerschaft zunächst schwierig gewesen sei: "Das zweite Mal schwanger zu sein, ist definitiv eine vollkommen neue Erfahrung. Nachdem ich das erste und komplett erschöpfende erste Trimester überstanden habe, klar, denn mein Körper erzeugt gerade einen tolles menschliches Wesen...", erzählte sie im Netz.

gotpap / Bauergriffin.com / MEGA Christina Milian, Juli 2019

Splash News Matt Pokora und Christina Milian im Februar 2018

Instagram / christinamilian Christina Milian im zweiten Trimester

