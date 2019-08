Machen Henning Merten und Denise Kappès (29) etwa gleich Nägel mit Köpfen? Bei dem Influencer-Pärchen ging in den vergangenen Wochen alles ziemlich schnell. Kaum hatte Henning sich von seiner Verlobten Anne Wünsche (27) getrennt, zog er schon bei Denise ein – anfangs allerdings nur als guter Freund. Schnell wurde aber klar, dass zwischen den beiden mehr läuft. Mittlerweile sind sie total verknallt und überglücklich miteinander. Henning scheint das aber nicht zu reichen: Er denkt offenbar schon über eine Hochzeit nach!

Bei einem Q&A auf Instagram machte der YouTube-Star jetzt ganz deutlich, was er sich für die Zukunft wünscht. Auf die Frage, wovor er am meisten Angst habe, antwortete er: "Dass Denise Kappès nicht noch einmal 'Ja' sagen würde." Dazu postete er ein paar Ring-Emojis. Ganz klar also: Henning hat offenbar schon Hochzeitspläne mit seiner Liebsten.

Aber wie ernst ist es dem dreifachen Vater damit? Immerhin ist seine Angebetete ja noch gar nicht offiziell geschieden. Dass sich Henning und Denise trotzdem schon wie eine kleine Familie fühlen, beweisen sie immer wieder mit süßen Social-Media-Posts.

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / henning.merten Henning Merten mit Denise Kappès' Sohn Ben-Matteo

