Nach gerade einmal sieben Monaten Ehe haben sich Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) getrennt! Erst im vergangenen Dezember hatten sich die beiden Schauspieler bei einer Überraschungshochzeit das Jawort gegeben. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits seit einigen Jahren zusammen. Kein Wunder also, dass das Ehe-Aus der beiden für viele Fans eine riesige Überraschung war. Doch hat sich ihre Beziehungskrise etwa schon im Vorfeld angekündigt? Bei ihrem letzten gemeinsamen Auftritt wirkten Liam und Miley jedenfalls schon total distanziert!

Auf Instagram kursiert aktuell ein kurzer Clip, der das Ex-Paar zusammen im kalifornischen Solvang zeigt. Das Video vom 9. Juli 2019 ist angeblich die letzte Aufnahme, in der die beiden als Paar zu sehen sind. Ihre Trennung wurde zwar erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, doch Liam und Miley sollen schon kurz nach besagtem Spaziergang durch Solvang getrennte Wege gegangen sein. Und: Dass damals schon nicht alles zum Besten stand, sieht man den beiden Schauspielern in dem Clip auch deutlich an: Liam läuft mehrere Schritte vor seiner Noch-Ehefrau und scheint sie geradezu zu ignorieren. Miley guckt derweil auf ihr Handy, ohne auf ihren Mann zu achten – kein Gespräch, kein Blickkontakt! Nur für ein Fan-Selfie rangen sich die zwei an diesem Tag ein kleines Lächeln ab.

Über den genauen Trennungsgrund können die Fans bisher nur spekulieren. Gerüchten zufolge soll Kaitlynn Carter, die Ex von Brody Jenner (35), dabei jedoch eine Rolle spielen. Sie und Miley wurden vor Kurzem beim Knutschen abgelichtet.

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus (l.) und Kaitlynn Carter am Comer See in Italien

