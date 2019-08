Hinter Bode Miller (41) und seiner Frau Morgan (32) liegen schlimme Zeiten: Der olympische Ski-Fahrer und seine Frau verloren vor über einem Jahr ihre Tochter Emeline Miller (✝1). Die damals Einjährige starb auf tragische Weise an den Folgen eines Poolunglücks. Kurz nach dem Schicksalsschlag brachte Morgan den gemeinsamen Sohn Easton Vaughn zur Welt. Jetzt, gut 10 Monate nach der Entbindung, haben die Eheleute erneut Grund zur Freude – sie werden abermals Eltern.

Und dieses Mal erwartet das sportliche Paar sogar Zwillinge. Dies verkündeten die beiden in der Montagsausgabe der beliebten US-Talk-Show Today. Demnach kam die Feststellung der Schwangerschaft völlig überraschend für die Mehrfach-Eltern. "Vom Beginn an unserer Beziehung sagte Bode: 'Ich möchte identische Zwillingssöhne, die an meinem Geburtstag geboren werden.'" Das könnte sich also schon bald erfüllen, je nachdem, an welchem Tag die Jungs geboren werden.

Morgan und Bode sind bereits Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen. Dazu kommen noch Bodes Sohn Samuel Bode und Tochter Neesyn Dacey. Mit der Geburt der Twins wird es im Hause Miller sicher noch lauter werden.

