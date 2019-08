Am gestrigen Tag gaben Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) ganz überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. In einem offiziellen Statement ließen die beiden verkünden, dass sie sich als Menschen und auch als Partner weiterentwickelt hätten und nun beschließen würden, sich auf sich selbst und ihre jeweiligen Karrieren zu konzentrieren. Dass seine Ex nach der gescheiterten Ehe so schnell Ablenkung bei Kaitlynn Carter fand, scheint für Liam ein Stich ins Herz zu sein. Er sei nach der Trennung am Boden zerstört.

Miley Cyrus ist kein Kind von Traurigkeit und zeigte sich am vergangenen Tag bestens gelaunt und turtelnd mit Brody Jenners (35) Ex-Freundin Kaitlynn – die beiden Frauen befinden sich derzeit in Italien und genossen dort sichtlich ihre gemeinsame Zeit. Küsse unter Freundinnen inklusive! Bilder, die für den verschmähten 29-Jährigen nur schwer zu ertragen seien sollen. "Liams Herz ist gebrochen und seine Familie kann einfach nicht glauben, dass sie das Aus so öffentlich zelebriert. Das ist eine Schande", erklärte eine Quelle gegenüber Radar Online.

Während Miley und Kaitlynn durch Bella Italia turteln, findet Noch-Ehemann Liam Trost in seinem Geburtsland Australien. Dort verbrachte der "Tribute von Panem"-Darsteller Zeit mit seiner Familie und feierte unter anderem am gestrigen Tag den Geburtstag seines großen Bruders Chris Hemsworth (36).

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus und Kaitlynn Carter (M.) am Como-See in Italien

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus und Kaitlynn Carter in Italien

Getty Images Liam und Chris Hemsworth im Juli 2015

