Wieder einmal ist der Glaube an die wahre Liebe bei den Fans erschüttert! In den vergangenen Jahren bewiesen die Trennungen von Traumpaaren wie Channing Tatum (39) und Jenna Dewan (38) oder Chris Pratt (40) und Anna Faris (42): Trotz augenscheinlich großer Gefühle sind auch die eingeschworensten Promi-Couples nicht vor Krisen gefeit. Nun hat es Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) erwischt, die nach einigem Auf und Ab im vergangenen Dezember geheiratet haben – die Fans können es kaum glauben!

Am Sonntagmorgen ging die Trennungs-News der beiden um die Welt. Dabei zeigten sich die meisten Promiflash-Leser schockiert: Im Voting gaben ganze 79 Prozent von 9.180 Lesern (Stand: 11. August 2019, 15:30 Uhr) an, das Beziehungsende kaum fassen zu können. Dagegen haben über 1.900 User schon eine Ahnung gehabt, dass es zwischen Miley und Liam kriselt – wilde Tanz-Clips der Sängerin und ihre Fotos ohne Ehering deuteten kurz zuvor schon an, dass hier etwas im Argen liegen könnte.

Doch auch wenn einige schon vermutet hatten, dass die "We Can't Stop"-Interpretin und der Schauspieler acht Monate nach ihrer Hochzeit nun getrennte Wege gehen: Traurig ist ihr Liebes-Aus allemal. "Ich finde es schade, denn auch, wenn's bei den beiden immer sehr turbulent zuging, wirkten sie gerade nach der Hochzeit richtig glücklich", schrieb eine Leserin auf Facebook und vermutete, die Lebensstile der Hollywood-Stars hätten sich wohl letztlich doch nicht vereinbaren lassen. In ihrem Statement hatten Miley und Liam erklärt, sich nun auf sich selbst und ihre Karrieren konzentrieren zu wollen.

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im Urlaub, August 2019

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

