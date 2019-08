Kommt Liam Hemsworth (29) etwa nicht mit Miley Cyrus' (26) Party-Lifestyle klar? Die Sängerin und der Schauspieler haben gerade erst überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Ihre Ehe hat nicht einmal ein Jahr gehalten. Schnell waren Gerüchte aufgekommen, Liams Kinderwunsch habe zum Ehe-Aus geführt. Im Gegensatz zu seiner Frau hätte er nämlich gern Nachwuchs bekommen. Allerdings ist sich ein Insider sicher, dass es für das Beziehungsende noch einen ganz anderen Grund gibt: Angeblich ist Liam Mileys verrücktes Verhalten einfach zu viel geworden!

Twerking, viel nackte Haut und eine Menge Zungenakrobatik – damit hat Miley noch vor wenigen Jahren Schlagzeilen gemacht. Dann wurde es etwas ruhiger um die "Wrecking Ball"-Interpretin. Doch in letzter Zeit ließ Miley ihrer wilden Seite erneut freien Lauf: Beispielsweise leckte sie auf dem roten Teppich plötzlich Liams Gesicht. Am selben Abend soll sie sich beim Tanzen immer wieder in den Schritt gefasst haben. Wie eine Quelle dem OK! Magazine verriet, soll so ein Verhalten für den 29-Jährigen nicht nur ein totaler Abturner gewesen sein, sondern letztendlich auch zur Trennung geführt haben: "Liam weiß, dass Miley ein Freigeist ist, aber manchmal geht sie zu weit."

Offenbar hatte sich der Hunger Games-Star nach seiner Hochzeit ein etwas konservativeres Familienleben gewünscht, während Miley sich immer noch im totalen Party-Modus befindet. "Sie hat deutlich gemacht, dass sie noch mit anderen Leuten Spaß haben möchte – Männern und Frauen – aber das war schon immer etwas, dass er nur schwer nachvollziehen konnte", wusste der Insider zu berichten.

Getty Images Miley Cyrus rockt beim Glastonbury Festival

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus nach ihrer Trauung im Dezember 2018

